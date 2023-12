Dupla assalta joalheria e foge do 11º andar de rapel em Goiânia

Os suspeitos fugiram para São Paulo ainda durante a madrugada de segunda-feira, logo após deixarem o edifício

Dois indivíduos, com idades de 28 e 24 anos, estão sendo investigados pela suspeita de invadir um edifício, praticar um furto em uma joalheria e realizar uma fuga do 11º andar utilizando rapel, conforme declaração da Polícia Militar (PM). O coronel Marcelo Granja, do Comando de Policiamento da Capital, informou que a dupla é natural de São Paulo (SP) e deslocou-se até Goiânia com o intuito de cometer crimes.

O furto ocorreu na madrugada de segunda-feira (18) no Setor Bueno, em Goiânia, e os suspeitos foram detidos ainda no mesmo dia, contudo, em Campinas (SP).

No dia 6 de dezembro, os dois indivíduos alugaram uma residência em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. “Na sexta-feira (15), eles roubaram uma residência no Setor Sul e subtraíram algumas joias”, detalhou o coronel Granja. A polícia iniciou a busca pelos suspeitos ao ter conhecimento do furto à joalheria.

Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos circulando nas proximidades do prédio e dentro da joalheria. Fotografias divulgadas pela polícia evidenciam o buraco na parede utilizado para acessar a loja e a maneira como deixaram o local. Após consumar o furto, a dupla desceu do 11º andar do edifício utilizando uma corda.