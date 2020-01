Dupla armada invade escola, atira e deixa três adolescentes feridos 

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (15), uma dupla armada invadiu a quadra de uma escola particular e deixou três adolescentes feridos. No momento do tiroteio estava ocorrendo uma partida de futebol no local.

De acordo com relatos de testemunhas, um grupo de pessoas que estava assistindo à partida correu assim que o disparo aconteceu. Em seguida, dois suspeitos invadiram a quadra e atiraram na direção de um jovem. A vítima tenta correr, mas é perseguida pelos suspeitos.

Os suspeitos estavam usando capacetes e fugiram após os tiros. Um adolescente de 15 anos, uma garota de 14 anos, e um jovem de 17 anos, que seria o alvo dos atiradores, foram atingidos pelos disparos.

Segundo testemunhas, as vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O caso ocorreu em Fortaleza-CE.

De acordo com um funcionário da instituição de ensino, os jovens atingidos pelos tiros não são alunos do colégio, que pertence a uma igreja protestante. As dependências da entidade haviam sido disponibilizadas para a prática de atividades, apoiadas pela igreja.