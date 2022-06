Drone joga fezes e urina em participantes de evento com Lula e Kalil em Uberlândia

Um evento do PT e do PSD na Universidade do Triângulo Mineiro, foi alvo de um drone de pulverização agrícola que borrifou fezes e urina

Um evento do PT e do PSD na Universidade do Triângulo Mineiro, em Uberlândia (MG), foi alvo de um drone de pulverização agrícola que borrifou fezes e urina nos participantes.

Neste evento, estavam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também Alexandre Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte. Ambos celebraram oficialmente uma aliança para as eleições em Minas Gerais. Os dois candidatos não estavam no local no momento do ataque por isso, não foram atingidos pelo drone.

De acordo com apurações, militantes seguiram o drone e identificaram três pessoas que poderiam estar controlando o equipamento.

A Polícia Militar foi acionada, levando os suspeitos e apreendendo o drone. Segundo policiais, o líquido jogado era um produto químico para atrair moscas e muito usado em algumas lavouras.