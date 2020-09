Doritos anuncia edição limitada no sabor wasabi

PUBLICIDADE

A PepsiCo Brasil, marca dona do Doritos, anunciou o lançamento de um novo sabor do salgadinho. A surpresa é dedicada àqueles que são apreciadores da culinária japonesa. As unidades no sabor wasabi são de uma edição limitada do produto.

O wasabi é um tempero originário de uma planta e é muito comum na cultura japonesa. Ele tem sabor forte e picante. De acordo com a PepsiCo Brasil, o pacote de 48 gramas tem preço sugerido de R$ 3,99 e o de 78 gramas de R$ 5,99.