Dono de pousada é encontrado morto a facadas em um dos quartos do local

Na tarde desta quarta-feira (22), Reginaldo Barbosa Furtado, dono de uma pousada em Colares, nordeste do Pará, foi encontrado encontrado morto com sinais de facada dentro de um dos quartos do estabelecimento.

Enquanto equipes estão fazendo buscas para identificar e localizar os autores do crime, um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.