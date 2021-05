Dono de boteco mata cliente por dívida de cachaça

Testemunhas disseram ainda que a vítima não esboçou reação no momento da cobrança, mas mesmo assim foi atingida com uma tesoura pelo dono da mercearia

No sábado (29), o dono de uma mercearia matou um cliente, na zona rural de Porteirinha (MG). De acordo com a Polícia Militar (PM), uma dívida com doses de cachaça foi a motivação do crime.

Conforme testemunhas, Adelson Henrique de Souza, de 32 anos chegou no boteco e o dono do estabelecimento cobrou doses de cachaça que não haviam sido pagas pelo cliente.

Testemunhas disseram ainda que a vítima não esboçou reação no momento da cobrança, mas mesmo assim foi atingida com uma tesoura pelo dono da mercearia.

A vítima foi atingida por dois golpes, sendo um no peito e outro nas costas. Adelson ainda tentou correr, mas caiu na saída do estabelecimento. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O dono da mercearia e autor do crime fugiu após o ocorrido e ainda não foi localizado. As buscas continuam.