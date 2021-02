Dono de bar tem a mão decepada após ser agredido com foice

PUBLICIDADE

Um homem, de 64 anos, teve a mão decepada após ser agredido com golpes de foice, na manhã desta segunda-feira (dia 1°). A vítima, que é proprietária de um bar, foi socorrida e está em situação estável de saúde.

O caso ocorreu no bairro Papelão, em Picos, no Sul do Piauí. Por meio das câmeras de segurança do estabelecimento, os policiais relataram que avistaram dois suspeitos em uma motocicleta. Ao chegar no estabelecimento, um dos homens agrediu o idoso com uma foice.

Após o ataque, o dono do bar ficou caído no chão e os suspeitos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital Regional Justino Luz. Na unidade de saúde, o idoso passou por um procedimento de amputação. O estado de saúde dele é estável.

Os autores do crime ainda não foram localizados. A Polícia Civil irá investigar o caso.