Dois homens são suspeitos de enforcar funcionária de motel para saquear estabelecimento

Uma funcionária de um motel foi enforcada por dois suspeitos que se passaram por clientes, neste domingo (2). A vítima, de 58 anos, contou para a polícia que os agressores aparentavam ter 20 anos.

A Polícia Militar informou que a dupla de suspeitos chegou a entrar em um dos quartos do estabelecimento. Na sequência, um deles solicitou que a funcionária levasse um preservativo até o local. A mulher atendeu ao pedido e, antes que pudesse sair, foi puxada por um dos homens. Ela foi enforcada e deixada inconsciente no local. Após acordar, ela solicitou socorro. O caso ocorreu em Belo Horizonte.

Os suspeitos levaram R$ 215 do estabelecimento. De acordo com a vítima, os agressores não a esfaquearam porque acharam que ela já havia morrido enforcada. A polícia investiga as imagens das câmeras de monitoramento do motel para identificar a dupla.