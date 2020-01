Dois homens são executados e um ferido dentro de casa, no Rio Grande do norte

PUBLICIDADE 

Uma suposta queima de arquivo acabou com dois homens assassinados a tiros e outro baleado na última segunda-feira (13), dentro de uma casa, em Caraúbas, Rio Grande do Norte. Fabrício Max Azevedo de Souza Farias, de 24 anos e Lúcio Flávio Rodrigues de Souza, 20 anos, morreram antes da chegada do socorro médico. Ambos teriam passagem na polícia.

Ferido, o pai de Fabrício foi levado ao hospital do município e depois foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. O estado da vítima é grave.

Conforme relato recebido pela Polícia Militar, as vítimas tinham acabado de entrar no imóvel quando dois criminosos chegaram de moto, invadiram o local e atiraram. Cápsulas de munições calibre 38 foram encontradas na cena do crime. Após as execuções, os criminosos fugiram.