Dois homens matam paciente em UTI a tiros

Dois homens invadiram a UTI do Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú-SC e alvejaram o paciente Anderson dos Santos Coelho, de 30 anos, que veio a óbito às 8h. Segundo a polícia, a vítima tinha passagens por roubo, tráfico e porte de arma, além de ser investigado por homicídio.

Segundo os relatos dos funcionários do hospital, dois homens entraram no edifício vestidos de preto, com uma touca e um capuz. Os homens teriam entrado pela portariam. Os profissionais da saúde ouviram um disparo, quando foram verificar, os suspeitos falaram para eles não olharem. Os funcionários ficaram de costas e ouviram mais dois disparos.

Os suspeitos fugiram pelo mesmo local em que entraram.

Duas munições foram encontradas na UTI, sendo uma intacta e outra que havia sido disparada. A segunda munição que foi disparada não foi encontrada pela polícia.

Os oficiais encontraram um sinal de arrombamento em uma porta lateral de acesso à emergência. Os suspeitos utilizaram uma rota sem câmeras de monitoramento interno.

Segundo os médicos, a vítima sofreu um disparo no abdômen e outro no tórax. Anderson já havia sofrido uma tentativa de homicídio no dia 23 de fevereiro.