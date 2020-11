Dois cães testam positivo para o novo coronavírus em Curitiba

PUBLICIDADE

Dois cachorros, que vivem em Curitiba-PR, testaram positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada na universidade Federal do Paraná (UFPR), que coordena um projeto de testagem em animais em seis capitais do Brasil e divulgada nesta segunda-feira (23).

Apesar do teste confirmar a presença do vírus, os animais não desenvolvem a Covid-19 e nem transmitem para humanos, conforme relatou o professor Alexander Biondo, coordenador do estudo, ao Portal G1.

Ainda conforme a universidade, estes são os primeiros casos de cão confirmados com o vírus no país. O projeto é o único dedicado ao teste da Covid-19 em animais. O estudo acontece em Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Recife (PE), São Paulo (SP) e Cuiabá (MT).

Além dos cães, o projeto também detectou o primeiro caso de infecção em um gato, em Cuiabá-MT.

Cachorros

De acordo com a universidade, o primeiro caso ocorreu quando o tutor do cachorro, da raça buldogue francês, notou uma secreção nasal no animal, que dorme na mesma cama que ele.

O homem encaminhou o cachorro para realizar o teste. Ele também passou pelo exame. Na sequência, o tutor do animal testou negativo para a doença, enquanto que o teste do cachorro deu positivo. O exame detectou uma pequena quantidade de vírus no organismo do animal.

No dia seguinte foi realizado um novo teste no animal, que deu negativo.

O segundo caso foi de um cão macho adulto sem raça definida (RSD), que a tutora também tinha testado positivo. A mulher tem quatro cães, que segundo a dona, tiveram episódios de espirros, mas apenas um deles testou positivo para coronavírus.

De acordo com Alexander Biondo, os animais podem se infectar pelo vírus Sars-Cov-2, inclusive cães e gatos, mas isso não se equivale a dizer que eles têm a doença ou são transmissores.