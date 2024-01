Do plágio à paráfrase: quando a arte de reescrever ultrapassa os limites

Você sabia que, quando realizada de forma incorreta, a paráfrase pode ser plágio? Muitas pessoas ignoram esse fato, e, então, cometem o ato de plágio sem perceber. Por isso, é fundamental aprender a parafrasear da maneira correta.

O que é a prática de plágio?

De modo geral, todo ato de cópia de uma criação ou ideia de terceiros sem realizar as devidas referências configura a prática de plágio.

Existem diferentes maneiras de realizar essa prática. Portanto, é muito importante ter o conhecimento de cada uma delas para evitar a sua ocorrência durante a produção textual. Um dos exemplos é o fato de que, quando realizada fora das normas técnicas, parafrasear é plágio.

A prática de plágio se configura como violação de direitos autorais, e além disso, é considerada crime previsto no artigo 184 do Código Penal Brasileiro. Inclusive, uma das punições possíveis para a penalidade é o período de reclusão, ou seja, ter restrição de liberdade.

O que é parafrasear?

As dúvidas sobre as nuances do ato de parafrasear são muitas. De modo geral, essa ação significa interpretar um texto a partir das suas próprias palavras. Ela também é chamada de citação indireta.

É mais comum realizar paráfrases de frases ou parágrafos porque realizar o ato ao longo de um artigo inteiro ou texto mais longo pode ser uma tarefa mais difícil. Nesse contexto, a reescrita assume um caráter de construção original a partir de uma referência pronta.

Parafrasear é plágio?

O modo de construção da paráfrase é o que vai configurar se a prática se configura como plágio ou não. Então, você pode parafrasear da maneira correta sem que isso seja uma cópia ou ter dificuldades de aplicar o conceito, e acabar ficando muito semelhante ao trecho original.

Qual o objetivo da paráfrase?

Seu objetivo principal é expressar uma ideia de modo mais claro, a partir do uso de uma linguagem mais acessível. Em outras palavras, é o ato de dar o seu próprio tom a uma ideia contida em outro texto. Daí emerge a dúvida se parafrasear é plágio.

A citação indireta visa demonstrar que você compreende o conteúdo ao qual faz alusão. Contudo, ao invés de fazer uma citação direta usando as próprias palavras do autor, você faz uma escolha consciente de explicá-la com os seus próprios termos.

Como parafrasear a partir das normas técnicas?

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão que define os parâmetros para a escrita técnica e científica no Brasil. Portanto, é essencial ter essas recomendações como referência na hora de criar seus textos.

Isso já é um dos principais meios de evitar o plágio porque ao seguir as normas você reproduz as maneiras corretas de fazer a citação indireta. Por exemplo, diferente da citação direta, a paráfrase deve seguir a formatação do próprio texto, sem recuo ou alteração.

Como utilizar a paráfrase e a reescrita de modo efetivo?

Em qualquer produção textual é comum que o autor use referências de pesquisa ou obras de outros autores para basear seus argumentos. Assim, o recurso de parafrasear é uma forma de usar essas referências de forma fluida e dinâmica no texto.

É ótimo ter um bom vocabulário para parafrasear porque será importante utilizar sinônimos e palavras que mantenham o contexto, sem que sejam repetidas conforme o texto original.

Outra dica é realizar a reescrita aos poucos, em frases ou parágrafos apenas. Não adianta tentar reescrever um texto inteiro porque a leitura não ficará dinâmica. Além disso, a chance de você cometer plágio será bem maior.

Recursos tecnológicos

Há algum tempo podemos contar com a tecnologia como uma aliada no processo de produção textual. Uma das maneiras de fazer isso é a partir da utilização de ferramentas como site para parafrasear ou aplicativos que realizam a função.

As ferramentas de detecção de plágio também são válidas nesse processo porque indicam quais os pontos do seu texto que devem ser alterados. Então, você pode escrever o texto todo e depois fazer a varredura em um desses recursos, de modo a alterar apenas os trechos problemáticos.

Entender se parafrasear é plágio, portanto, é uma condição importante para a construção de ótimos textos originais. Como vimos, em algumas circunstâncias, o ato de paráfrase pode sim ser encarado como cópia.

No entanto, quando realizado da forma certa, ele dá um tom mais autoral ao seu ao utilizar as referências bibliográficas de pesquisa da forma correta e dar o seu próprio tom de linguagem à explicação.

