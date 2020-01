‘Digital influencer’ morre ao colidir contra caminhonete; moto dele foi arrastada e motorista fugiu

PUBLICIDADE 

Neste domingo (12), um jovem, de 20 anos, morreu após colidir a moto que pilotava em uma caminhonete. Cleber William Machado Coelho atuava como ‘digital influencer’, tendo um perfil no instagram com cerca de 13 mil seguidores.

O caso ocorreu em Dourados-MS. A vítima seguia pela rua Iguassu quando perdeu o controle da direção e bateu na porta traseira da caminhonete. Após a batida, a motocicleta foi arrastada pelo outro veículo por alguns metros.

Cleber morreu em seguida, antes mesmo da chegada do socorro. Já o motorista da caminhonete fugiu do local e ainda não foi localizado. Além da Polícia Civil, equipe de perícia técnica também esteve no local para apurar as circunstâncias da batida.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.