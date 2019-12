‘Digital influencer’ de MT é detida suspeita de vender remédio emagrecedor falsificado

A Polícia Civil cumpriu um mandado e busca de apreensão na casa da digital influencer Paula Biazin, neste sábado (28), em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. No local, os policiais encontraram três caixas de um medicamento falsificado. Dessa forma, a profissional foi detida sob suspeita de comercializar o produto. De acordo com o delegado Nilson Farias, a ação policial foi realizada após uma solicitação do Ministério Público Estadual (MPE). Ele disse ainda que, o produto em questão é anunciado como fitoterápico, entretanto, possui substâncias medicamentosas, como diazepam e sibutramina.