A qualidade de vida é essencial para quem quer viver da melhor forma possível, tendo conforto, segurança, lazer e praticidade no dia-a-dia. Para isso, é importante procurar por imóveis de alta qualidade, sejam casas no estilo ilha ou apartamentos de alto padrão. Estes tipos de imóveis são perfeitos para quem quer ter uma residência de alto padrão.

Saiba quais são os diferenciais de um apartamento de alto padrão e os motivos de investir em um imóvel deste tipo.

O que é um apartamento de alto padrão?

Um apartamento de alto padrão oferece benefícios e características diferenciadas para o morador, além de proporcionar conforto e um certo luxo, que dificilmente são encontrados em residências convencionais. Geralmente, estes imóveis são encontrados em bairros nobres, como os apartamentos em Pinheiros, porém não são exclusivos de terem valores altos.

O termo “alto padrão” parece indicar para um imóvel de valor alto, com um preço “inalcançável”, o que acaba sendo vago e indefinido, já que as características dos imóveis não são exclusivas a apartamentos caros.

O apartamento deste tipo tem um padrão de construção mais luxuoso, além da metragem (metros quadrados) ser maior. Um imóvel de alto padrão tem muitas vantagens para os moradores, sejam relacionadas à infraestrutura do apartamento, ao espaço útil do condomínio ou à qualidade de vida das pessoas.

O alto padrão não se limita ao preço

Como dito anteriormente, é comum que as pessoas associem os apartamentos de alto padrão a preços elevados, o que é errado. Apesar de essa ser uma das características mais marcantes nesses tipos de imóveis, não significa que são exclusivos de qualidade.

Para saber se o apartamento pode ser categorizado como um imóvel de alto padrão, existem alguns outros elementos, além do preço, que avaliam o empreendimento. Em alguns casos, a valorização do imóvel pode ser ocasionada pela localização. Por exemplo, apartamentos em Perdizes valem mais do que apartamentos comuns da Zona Oeste de São Paulo.

Porém, mesmo localizados em bairros nobres, alguns imóveis não têm características internas que os categorizem como apartamentos de alto padrão. Este tipo de imóvel é feito para satisfazer às necessidades de um público mais exigente, que pretende investir mais dinheiro para ter mais funcionalidades, como segurança, área de lazer, mais vagas de garagem e uma localização privilegiada.

A localização é privilegiada

Os apartamentos de alto padrão têm a vantagem de estarem localizados em bairros mais nobres, nos quais a qualidade de vida é maior e o local é valorizado, muitas vezes, por conta dos arredores do empreendimento. Dificilmente, uma construtora investiria em um edifício com apartamentos de alto padrão em bairros com altos índices de violência e criminalidade.

Geralmente, os imóveis de alto padrão estão localizados em bairros com muitos pontos de interesse espalhados e próximos ao apartamento. Por exemplo, para quem quer morar perto de museus, como os do Instituto Biológico e o de Arte Contemporânea ou perto de um grande parque, como o Ibirapuera, apartamentos na Vila Clementino são a melhor opção.

A privacidade e a segurança são maiores

Ao investir em apartamentos de alto padrão, além de considerar a infraestrutura e a qualidade do imóvel, é muito importante considerar características como privacidade e segurança, ainda mais em uma cidade global como São Paulo. Por mais que a taxa de criminalidade, no quesito de homicídios, tenha diminuído neste ano, a segurança ainda deve ser priorizada.

A segurança é muito valorizada em apartamentos de alto padrão. Na maioria dos imóveis, existem equipes de vigilância que protegem o empreendimento. Além disso, serviços de segurança especializada são comumente encontrados nestes tipos de imóvel, seja com porteiros ou seguranças treinados para impedir a entrada de pessoas desconhecidas e não autorizadas dentro dos edifícios.

A privacidade também é uma característica muito valorizada nos apartamentos de alto padrão. As construtoras planejam e projetam para que os imóveis tenham áreas internas protegidas de qualquer tipo de exposição indesejada. O espaço amplo dos imóveis é um fator importante com relação à privacidade, uma vez que famílias conseguem ter mais privacidade e uma maior comodidade no imóvel.

Além dos bairros serem mais nobres, as ruas nos quais os apartamentos de alto padrão estão localizados chegam a ser mais tranquilas, seja pelo menor fluxo de veículos ou por conta do alto índice de segurança presente ali. Em alguns casos, há a proximidade com a natureza, o que traz sensação de luxo, tranquilidade e paz para os moradores.Na hora de procurar por apartamentos em São Paulo, considere todos os fatores destacados acima e tenha em mente que morar em um imóvel de alto padrão garante um espaço mais amplo, uma localização privilegiada na cidade e uma qualidade de vida maior.

