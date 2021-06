Dicas para saber o tamanho certo de sutiã

Ninguém merece passar o dia com um sutiã folgado, apertado, com a alça caindo ou qualquer outra coisa causada pelo erro no tamanho do sutiã, seja por estar maior ou menor do que o ideal, esse erro pode trazer muito desconforto e irritação.

Por mais que o sutiã seja sempre utilizado, nem sempre a escolha do tamanho é uma tarefa tão fácil quanto parece, muitas mulheres possuem dúvidas para escolher. Confira dicas infalíveis para auxiliar no momento da escolha do tamanho do sutiã:

Sutiã sem folga e sem aperto

Um ponto fundamental dos sutiãs com bojo ou sem, é a questão de estar apertado ou folgado, nenhuma das duas situações deve acontecer, em hipótese alguma, afinal, as duas são igualmente prejudiciais, cada uma de uma forma.

Os sutiãs apertados, deixam a sensação de que os seios estão saltando na frente ou nas laterais, o que pode causar grande constrangimento, principalmente pensando que os seios podem sair do lugar.

Por outro lado, os sutiãs folgados não oferecem o suporte e sustentação necessários, visto que deixam as laterais sobrando entre o seio e o sutiã.

Fechos corretos

É fundamental no momento da escolha do sutiã, atentar-se aos tipos de fecho, para que eles não sejam apertados, demandando muito esforço, afetando a circulação sanguínea ou deixando marcas no corpo.

Por outro lado, é imprescindível que os fechos não sejam frouxos, para não prejudicar a funcionalidade da fixação no corpo.

Alças no local certo

Outro ponto que deve ser observado nos sutiãs sem bojo e com, é a questão das alças. É importante que as alças não deixem marcas vermelhas, no caso de as alças estarem apertadas, as alças largas atrapalham a composição das peças de roupa.

Meça o tamanho das costas e dos seios

Por fim, a dica fundamental é utilizar uma boa fita métrica para tirar as medidas. Para começar, utilize a fita para contornar a linha inferior a do sutiã, sem deixar a fita frouxa ou apertada demais. Anote as medidas em cm.

Posteriormente, contorne o busto passando por cima dos mamilos, anote as medidas. Depois siga os padrões utilizados pelas confecções de sutiãs e calcinhas. No geral, as medidas referem-se aos seguintes tamanhos:

PP ou 36 – busto 68 a 71 cm, tórax 59 a 62 cm;

P ou 38 e 40 – busto 78 a 86 cm, tórax 68 a 72 cm;

M ou 42 – busto 84 a 89 cm, tórax 73 a 77 cm;

G ou 44 – busto 90 a 95 cm, tórax 78 a 82 cm;

GG ou 46 – busto 96 a 102 cm, tórax 83 a 90 cm;

XG ou 48 – busto 103 a 109 cm, tórax 91 a 98 cm;

XXG ou 50 – busto 110 a 117 cm, tórax 96 a 106.