Dicas para mãe e filha combinarem o biquíni nessas férias

As férias escolares finalmente chegaram! E que melhor desculpa você precisa para pegar maiôs ou biquínis combinando para você e seus pequenos? Seja para curtir a praia em um destino quente, ou mesmo piscina em um resort, a ideia de vestir uma combinação de biquíni mãe e filha, além de criar todo um estilo, se torna uma grande oportunidade para mostrar aquela conexão especial entre as duas.

Atualmente, há diversas versões de roupas de praia para utilizar em família. Além dos biquínis para mãe e filha, que têm estampas das mais variadas, desde doces, frutas e desenhos até as cores neon que estão em alta e formas étnicas, há também as opções que se estendem aos meninos e os pais, em sungas e bermudas, formando um look para a família inteira.

Há muitas razões para combinar o biquíni com a sua filha, e a seguir listamos três ideias para você montar o melhor look com a sua versão em miniatura.

EXPRESSA O AMOR QUE VOCÊ TEM POR SUA GAROTINHA

Usar o mesmo visual é uma grande amostra do amor que você sente por sua filha. É como se você estivesse criando uma pequena versão de si mesmo. Esta é uma oportunidade de criar um vínculo especial com a pequena, criando momentos que ficarão na memória por muito tempo.

FIQUE INCRÍVEL COM UM ESTILO ÚNICO

Criando um visual mãe e filha, ou mesmo incluindo o pai e o filho, o objetivo principal é fazer toda a família brilhar de forma única. Neste momento, vale apostar em estampas divertidas como tartarugas, flamingos e desenhos coloridos que ficarão bem tanto com o seu estilo, quanto o das crianças.

OPTE POR PEÇAS CONFORTÁVEIS

Além do estilo, o conforto da moda praia é muito importante, principalmente quando se trata de crianças. Afinal, esse público não abre mão de curtir o mar e a areia da melhor forma! ​​Portanto, na hora de escolher a produção combinando, vale a pena dar preferência aos tecidos macios para evitar o atrito, assim como evitar modelos que apertem demais ou sejam muito justos.

Outra dica é aliar conforto e segurança na estação mais quente do ano. Escolhendo materiais que oferecem fator de proteção solar, você pode proteger sua pele e a da sua filha.