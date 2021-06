Dicas para decorar clínicas e consultórios médicos

Algumas pessoas podem pensar que a decoração das clínicas e consultórios médicos é um ponto irrelevante. No entanto, muito pelo contrário, a decoração desses ambientes, desde a escolha das cores ao conforto dos móveis, é extremamente importante para uma boa funcionalidade.

Confira a seguir dicas fundamentais para auxiliar na decoração das clínicas e consultórios médicos:

Utilize tons claros

Tanto na questão das cores das paredes, quanto nas cores dos móveis para consultórios é muito importante dedicar uma atenção especial.

A cor branca, é uma cor muito utilizada nesses ambientes, mas é importante ter cuidado e não exagerar nessa cor, pois isso pode prejudicar o ambiente. Cores como nude, amarelo pastel, bege, dentre outras cores claras podem oferecer um excelente visual.

As cores claras nas paredes e pisos são sinônimo de limpeza e pureza, na escolha dos móveis as cores podem ser um pouco mais escuras, sem exagerar para não poluir o ambiente.

Pense sempre no bem-estar dos pacientes

Além de dedicar uma atenção especial à questão das cores, outro ponto fundamental na decoração dos consultórios e clínicas, é a questão do conforto e do bem-estar dos pacientes.

Principalmente no momento da escolha dos móveis, é muito importante escolher poltronas para hospital e sofás extremamente confortáveis, afinal, o ambiente deve ser acolhedor e aconchegante para os pacientes esperarem pelas consultas com todo conforto necessário.

Por esse motivo, é fundamental escolher móveis de extrema qualidade e principalmente posicioná-los de forma para facilitar a circulação das pessoas nos ambientes.

A disposição dos móveis para clínica deve garantir a passagem de todas as pessoas, com segurança e praticidade. Afinal, ninguém merece andar esbarrando nos móveis, não é mesmo?

Atenção às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

A decoração da clínica médica e do consultório, devem sempre estar de acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), caso o local não siga as exigências legais regulamentares, será necessário realizar alterações na decoração do local.

É muito importante seguir todas as permissões necessárias regulamentadas pela ANVISA, afinal, o órgão é responsável por autorizar o funcionamento da clínica ou consultório médico.