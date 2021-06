Dicas para combinar o sutiã com transparências

Estamos vivendo em uma era da moda, onde o sutiã deixou de ser apenas uma peça secundária, e dá para se tornar a protagonista de um look feminino. Na verdade, várias lingeries estão tomando conta dessa área da moda. E, nesse caso, sempre é bom saber os sutiãs que combinam com blusas transparentes, sendo perfeito para determinadas ocasiões.

Existem hoje, modelos de renda, com cores mais vibrantes e detalhes que fazem toda a diferença quando essa peça íntima passa a ser a estrela de um look.

Para saber como combinar perfeitamente os modelos de sutiã com transparências de blusas, para ter um ar sexy, porém ao mesmo tempo estiloso e moderno, saiba algumas dicas a seguir.

Melhor sutiã para blusa transparente

Quando falamos de blusas transparentes, o grande dilema é qual sutiã utilizar para que um look fique bonito. Muitas mulheres, ao não saber como fazer as devidas combinações, acabam errando feio na proposta do look, e criando algo vulgar e fora da moda, do que algum look estiloso e único com sutiãs ou bodys.

Nessas horas, é de extrema importância descobrir os modelos de sutiã que mais combinam com esses estilos de roupas, que geralmente, são os mais parecidos com croppeds, detalhes de renda, ou até mesmo coloridos dependendo da blusa que irá por cima.

Aposte no básico

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os modelos de lingeries mais básicos também podem entrar nessa lista de transparência. Por mais que sutiãs básicos pareçam não combinar, com blusas transparentes básicas também se torna uma boa combinação.

No momento de escolher, opte por modelos de sutiãs com bojo, em cores pretas, azuis ou verdes mais escuras, tons escuros acabam combinando mais se tratando de transparência.

Sutiã de renda

O que fez muito sucesso no ano de 2019, com certeza foram os looks que botaram para jogo os sutiãs de renda, que protagonizaram vários looks femininos de verão. Esses sutiãs de renda combinam tanto sozinhos, como colocando transparências por cima dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escolha modelos de renda mais trabalhados, isso valorizará seu look e colocará um toque a mais de estilo, afinal, a renda é um tecido muito delicado, e merece muitas vezes, ficar à mostra.

Lembrando que os looks com sutiãs combinam mais com estações quentes como primavera e verão, já que são peças curtas e finas, e conseguem dar uma cara de verão a mais para o look, sendo estiloso e moderno, sem ser vulgar.