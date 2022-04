‘Diabão’ celebra fim da obrigatoriedade das máscaras em SP arrancando o que restava da orelha: ‘emocionado’

Michel Praddo, ‘Diabão’, brincou que estava apenas esperando as mascaras deixarem de ser obrigatórias para poder retirar suas orelhas

Em suas redes sociais, Michel Praddo, conhecido como ‘Diabão’, brincou que estava apenas esperando as máscaras deixarem de ser obrigatórias para poder retirar o restante de suas orelhas.

“Se não sou obrigado mais a usar um, posso dispensar o outro, né?”, postou ele nas redes sociais, ao mostrar a foto de uma máscara e do restante das orelhas que retirou.

De acordo com Diabão, apesar da postagem com a brincadeira, ele já tinha planos de fazer a modificação antes.

“Ali [postagem], foi mesmo uma brincadeira. Eu já estava programando fazer a orelha, como estou programando sempre fazer muita coisa. Aí, foi a oportunidade de modificar pelo mexicano estar no Brasil. Ele pediu para eu escolher uma modificação, que ele iria me presentear, e eu optei por fazer a retirada das orelhas”, afirma.

Diabão, que vive em Praia Grande, no litoral de São Paulo, com a esposa Carol Praddo, a Mulher Demônia, tem diversas modificações corporais. Ele relatou que parou de realizar as modificações após pegar a Covid-19 e ficar com a saúde um pouco debilitada, porém já esta retomando o projeto.

“Esse mês e nos próximos, pretendo retomar legal meu projeto, e ainda nesse ano, fazer bastante modificações, implantes, carnificações, quero dar uma retomada”, afirma.

Segundo Diabão, o modificador mexicano que fez o procedimento se chama Gatto Moreno. “Para mim, ele é o mais completo do mundo na atualidade. Ele que removeu meu dedo, e estamos estudando a possibilidade de ir para o México, e dar continuidade ao projeto ‘La Garra’ [para deixar as mãos mais parecidas com uma garra]”.

De acordo com ele, agora, o principal foco é retomar as modificações mais extremas. “Pretendo voltar com força total. Na hora em que estava fazendo, fiquei até emocionado, por sentir que estava retomando alguma coisa que estava se perdendo em mim. Sou muito feliz sendo quem eu sou”, finaliza.

Agora, Diabão está em recuperação do procedimento tomando anti-inflamatório.

Histórico de modificações

Diabão e Mulher Demônia estão juntos há mais de dez anos, e passaram a fazer modificações mais extremas há cerca de quatro.

Diabão conta que já fez mais de 60 procedimentos de modificação corporal, e que tem mais de 80% do corpo tatuado. A meta dele é ser o homem mais modificado do mundo e entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes.

Além do projeto ‘La Garra’, ele usa uma dentadura de prata, além de fazer lipoaspiração e abdominoplastia, procedimento em que também optou por remover o umbigo. Dias após realizar o procedimento cirúrgico, os pontos da abdominoplastia se romperam e ele precisou fazer um novo procedimento, recebendo alta médica dias depois.

Tanto Michel Praddo como a esposa têm quase todo o corpo tatuado, e são conhecidos pelas modificações corporais já realizadas, incluindo chifres implantados na testa.