Dia dos pais 2023: Saiba como vender mais nessa data!

Considerada uma das principais datas comemorativas e com grande impacto no comércio, o Dia dos Pais acontece no segundo domingo de agosto, sendo portanto, a primeira data comercial do segundo semestre.

Apesar da economia no país estar se recuperando, muitos lojistas ainda estão sofrendo as consequências da pandemia e de toda a crise econômica dos últimos anos, e a alta concorrência no comércio só agrava esse quadro.

A boa notícia é que é possível aproveitar todo o aspecto afetivo dessa data e algumas estratégias de marketing para conseguir driblar a concorrência. E nem é preciso ser um expert ou saber tudo sobre marketing para conseguir vender mais nessa data, basta seguir algumas dicas, que é o que mostraremos neste artigo.

Como vender mais no dia dos pais

Como dito acima, mesmo em meio a uma concorrência acirrada, segundo Jorge Moreno, especialista em marketing digital, é possível lançar mão de algumas estratégias para conseguir destacar e atrair mais clientes durante essa data comemorativa, confira abaixo algumas delas:

1. Aposte em promoções e descontos atrativos

Ofereça promoções e descontos exclusivos para o Dia dos Pais, que podem incluir pacotes de presentes especiais, descontos em produtos populares ou cupons de desconto para compras futuras. Mas, claro, se certifique de que suas ofertas sejam competitivas e interessantes para os seus clientes.

2. Invista em personalização

Outra estratégia é procurar oferecer uma experiência personalizada para seus clientes, que pode incluir embrulhos de presentes temáticos, cartões personalizados ou até mesmo brindes especiais para compras acima de um determinado valor. Isso mostra aos clientes que você se preocupa com os detalhes e que está disposto a ir além para atendê-los.

3. Crie campanhas de marketing envolventes

Aproveite essa data que é muito emotiva para desenvolver campanhas de marketing criativas e envolventes, que podem incluir vídeos emocionantes, histórias inspiradoras ou até mesmo concursos temáticos que envolvam os clientes, criando interação nas redes sociais.

4. Destaque produtos populares

Identifique aqueles produtos em seu catálogo que são especialmente adequados para presentear no Dia dos Pais e destaque-os em sua loja física e online. Crie displays atraentes e organize os produtos de forma a facilitar a busca pelos clientes.

5. Faça parcerias estratégicas

Considere fazer parcerias com outras empresas ou influenciadores que tenham relevância para o seu público, no Dia dos Pais. Essas parcerias podem ampliar sua visibilidade e alcançar novos clientes.

6. Foque no cliente

É fundamental, ainda mais em tempos de tanta competitividade, procurar focar na qualidade do atendimento ao cliente. Ofereça um atendimento amigável, ágil e eficiente. Clientes satisfeitos têm mais chances de retornar à sua loja e recomendar para outros.

7. Comunique-se com seus clientes

Utilize whatsapp, redes sociais, e-mail marketing, mensagem SMS e etc, para informar seus clientes sobre suas promoções e ofertas para o Dia dos Pais. Mantenha-os sempre engajados e atualizados.

8. Implemente um programa de fidelidade

Procure implementar um programa de fidelidade para recompensar clientes frequentes. Acredite, oferecer descontos exclusivos ou brindes para clientes fiéis pode incentivar a repetição de compras.

Certamente, existem muito mais estratégias de marketing, mas essas, se seguidas corretamente, já podem fazer toda diferença nas suas vendas neste dia dos pais 2023.

Curiosidades sobre o dia dos pais

-A ideia de um dia para homenagear os pais remonta ao início do século XX. Nos Estados Unidos, a data foi oficializada em 1972, quando o presidente Richard Nixon assinou uma lei tornando o Dia dos Pais um feriado nacional.

-A criação do Dia dos Pais foi inspirada em outra data comemorativa, o Dia das Mães, que já existia há alguns anos antes.

-Em 19 de junho de 1910, a primeira celebração oficial do Dia dos Pais ocorreu em Spokane, Washington, EUA, após uma campanha liderada por Sonora Smart Dodd, que queria homenagear seu pai, um veterano da Guerra Civil.

-Diferentes países celebram o Dia dos Pais em datas diversas. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, é comemorado no terceiro domingo de junho. Já em outros lugares, como Portugal, a data é celebrada em 19 de março.

-Presentes populares: Assim como no Dia das Mães, os presentes mais comuns dados aos pais incluem cartões, flores, roupas, relógios e produtos eletrônicos.

-O presente mais vendido: Em muitos lugares, a gravata é considerada o presente clássico para os pais. Estima-se que milhões de gravatas sejam vendidas todos os anos em comemoração a essa data.

-Recordes de paternidade: O pai com o maior número de filhos registrados é o rei tailandês Mongkut, que reinou entre 1851 e 1868, e teve pelo menos 82 filhos.

-Dia dos Pais no Brasil: No Brasil, o Dia dos Pais foi comemorado pela primeira vez em 16 de agosto de 1953, no Rio Grande do Sul, por iniciativa do publicitário Sylvio Bhering.

-Segundo domingo de agosto: A data do Dia dos Pais no Brasil foi oficializada posteriormente em 14 de agosto de 1966, pelo presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, que estabeleceu a celebração no segundo domingo de agosto.

-Dia dos Pais ao redor do mundo: Muitos países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Alemanha, Índia e outros, também têm suas próprias celebrações para honrar os pais em diferentes datas do ano.

Espero que essas curiosidades tenham sido interessantes! É sempre bom conhecer a história e as tradições por trás das datas comemorativas. Aproveite o Dia dos Pais com muito carinho e amor!