Dez gados morrem após um cabo de energia se romper em zona rural no GO

O produtor atribui o rompimento do cabo de alta tensão às condições precárias dos postes de energia na região

Uma fazenda situada às margens do Rio Uru, a 18 km de Itaberaí, foi palco de uma tragédia no último sábado (25), quando um cabo de energia se rompeu, resultando na morte de dez bois. O produtor rural, Paulo Roberto Alves de Araújo, que já enfrentou situações semelhantes anteriormente.

Paulo Roberto descobriu os animais mortos na manhã de sábado e, lamentavelmente, quatro urubus também perderam a vida enquanto tentavam se aproximar. O produtor atribui o rompimento do cabo de alta tensão às condições precárias dos postes de energia na região.

A empresa Equatorial, responsável pela distribuição de energia elétrica no estado, manifestou pesar diante do ocorrido e informou que equipes foram enviadas à fazenda para iniciar os trabalhos de recomposição do sistema. A reconstrução da rede, que atende diversas propriedades rurais na localidade, foi concluída neste domingo (26).

Contudo, as versões sobre as causas do incidente divergem. Enquanto Paulo Roberto acredita que a má condição dos postes foi determinante, a Equatorial alega que o cabo se rompeu devido a um forte raio.