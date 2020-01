Detentos são flagrados com celulares no estômago

PUBLICIDADE 

Ao ser flagrado com celular no estômago, um detento foi transferido do pavilhão na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, interior do Acre, para a capital Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (23). O homem será avaliado e pode passar por cirurgia para retirada do aparelho.

Na quarta-feira (22), dois presos foram flagrados com celular no estômago após serem submetidos ao aparelho scanner corporal. Um conseguiu vomitar o aparelho a caminho do hospital, já o outro continua com o celular no corpo.

Os presos estavam no bloco de observação, local para onde são levados os suspeitos recém presos. Segundo as autoridades, o rapaz engoliu o celular sem nenhuma proteção.