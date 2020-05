Detentos publicam “live” nas redes sociais

PUBLICIDADE 

Alguns detentos da cadeia pública de Sarandi, a 420 quilômetros de Curitiba (PR), realizaram uma live através de um aparelho celular. O intuito dos presos era conversar com uma garota que se identificou pelo codinome de Princesinha do Tráfico.

A transmissão ao vivo de uma hora ocorreu em um grupo fechado do Facebook. O grupo tem o nome de Crime World (Mundo do Crime em tradução livre). O registro veio a público após ser reproduzido no perfil “Vida Bandida”, do Instagram, e replicado no perfil de fofoca “Vem me buscar, bebê”.

Ao menos quatro presos aparecem no vídeo. Eles se revezam no local à frente da câmera do celular para paquerar a garota. “Eu me amarro em maloqueiros bonitos feito vocês”, diz a mulher. “Nós vamos por você, gata, no nosso grupo do WhatsApp”, afirma um dos detentos. Em seguida a mulher responde “Vou adorar” e encerra a transmissão alertando os presidiários: “Vamos desligar porque vocês vão acabar aparecendo na televisão”.

Em nota, o Depen-PR informou que “os cinco presos que participaram da transmissão ao vivo pela internet na Cadeia Pública de Sarandi já foram identificados. Uma operação de revista foi realizada no local e o aparelho celular apreendido”.

“Os presos envolvidos foram isolados e serão transferidos para outra unidade penal. Eles ainda responderão criminalmente e administrativamente pelo uso do aparelho. Um inquérito policial e um procedimento administrativo serão abertos para apurar o caso”, diz a nota enviada à revista Época.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE