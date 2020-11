Detento é suspeito de se passar por mulher, pedir fotos íntimas a homens e depois extorqui-los

PUBLICIDADE

Um detendo é suspeito de se passar por mulher para pedir fotos íntimas a homens e depois extorqui-los. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o suspeito ameaçava divulgar as imagens se não recebesse uma determinada quantia em dinheiro. Ao todo, dez pessoas foram vítimas do golpe e pagaram até R$ 5 mil ao detento.

Foram dois meses de investigação para os investigadores da Polícia Civil de Rio Verde-GO colhessem provas contra o suspeito. O crime foi revelado nesta quinta-feira (26). O acusado aplicava os golpes de dentro do presídio de Jataí-GO. Na cela dele, os policiais encontraram 11 celulares escondidos em fundos falsos nas paredes e camas.

Segundo a polícia, o suspeito mantinha perfis falsos de mulheres em redes sociais, conversava e trocava fotos íntimas em aplicativos de mensagem.

Após receber as imagens, o suspeito simulava que a mãe da suposta mulher havia visto as mensagens. Em seguida, a falsa mãe entrava em contato com a vítima dizendo que a filha era menor de idade e cobrava dinheiro para não denunciá-lo a polícia.

Outro personagem criado pelo detento era um falso delegado que cobrava propina para não prender a vítima.

Investigação

Na quinta-feira (26), as autoridades cumpriram mandados de busca nas casas dos familiares do acusado. Na ação, foram apreendidos vários comprovantes de depósitos bancários e demais elementos de prova.

A Polícia Civil identificou ainda que o suspeito aplicou outro golpe. Nele, o homem se passava por um advogado e cobrava R$ 3 mil reais para acompanhar um processo. O detento ainda afirmava que o valor poderia se dividido em três vezes.

A polícia informou que o detento seguirá preso e agora irá responder ao crime de extorsão, com pena mínima de 4 a 10 anos.