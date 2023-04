Descubra como ganhar dinheiro com seu imóvel 

Que o mercado imobiliário é uma ótima forma de investimento todo mundo já sabe.

No entanto, o que talvez nem todos já estejam cientes é que existem inúmeras maneiras de lucrar com imóveis e que, se algumas dicas básicas forem aplicadas, é possível potencializar ainda mais esses lucros.

Quer saber como?

Então, leia o conteúdo a seguir!

O que é preciso levar em consideração antes de adquirir um imóvel para potencializar os seus ganhos?

Investir no mercado imobiliário pode ser uma excelente alternativa, mas, antes de iniciar, é preciso se atentar a alguns fatores que podem potencializar os seus lucros!

Pensamento a longo prazo: Adquirir um imóvel demanda um recurso alto. Então, para a grande maioria, é um investimento que pode demorar anos para ser concretizado. Mas, apesar disso, saiba que, se feito corretamente, pode trazer lucros imensuráveis ao investidor

A localização é um dos pontos mais importantes para analisar no momento da compra de um imóvel, uma vez que a grande maioria da população gostaria de morar em bairros seguros, bonitos e com uma infraestrutura completa, a qual inclui restaurantes, mercados academias, restaurantes, lazer, áreas verdes, facilidade de pegar transporte público, etc.

Forma de pagamento: É preciso considerar todas as formas de pagamento para verificar qual é a mais lucrativa para o seu caso. Então, se for financiar, pesquise a taxa de juros e o CET (Custo Efetivo Total) de algumas instituições financeiras de qualidade e contrate a melhor, e se for pagar à vista, negocie sempre um desconto!

A segurança é essencial! Afinal, quem quer morar ou trabalhar em áreas perigosas? Além disso, é necessário pensar na segurança do próprio imóvel, ou seja, presença de porteiro e câmeras, fechadura eletrônica na porta do imóvel, etc.

Escolha um imóvel que possui um alto potencial de valorização ao longo do tempo.

Lembre-se de que um imóvel demanda de manutenções periódicas. Então, não se esqueça de colocá-las na precificação do mesmo.

DICA EXTRA: Atente-se ao seu FGTS, pois, caso você tenha, é possível utilizá-lo para pagar uma parte do imóvel adquirido. Mas, antes de contar com esse recurso, confirme com a instituição financeira se você se encaixa nos requisitos.

Como ganhar dinheiro com o seu imóvel?

Existem inúmeras formas de lucrar com o mercado imobiliário. Então, separamos as principais para você analisar qual se encaixa melhor no seu perfil e possibilidades.

Alugar o imóvel: É uma das formas mais clássicas e seguras de rentabilizar um imóvel. Apenas atente-se ao valor do aluguel e certifique-se de formalizar os acordos para não ter surpresas no meio do caminho.

Alugar vaga de garagem: Se o imóvel estiver localizado em um condomínio, é possível alugar para vizinhos a sua garagem por um longo período de tempo ou apenas por alguns dias, caso você esteja viajando. Apenas certifique-se se o condomínio permite essa prática, ok?

Alugar para evento: Se o imóvel for grande o suficiente, é possível alugá-lo para realizar eventos, como casamentos, reuniões de empresas, festas, etc.

Airbnb: É uma alternativa ao aluguel tradicional e pode ser tão rentável quanto. A plataforma do Airbnb é altamente respeitada no mercado e possui uma ampla gama de clientes.

Venda: Outra alternativa clássica, na qual um imóvel é adquirido por um valor bem competitivo e, após um tempo de valorização, é vendido por um valor maior.

Leilão: Fique atento aos leilões de imóveis, pois é possível adquirir um por meio de um valor bem abaixo do que o precificado pelo mercado. No entanto, na maioria das situações, é preciso pagá-lo à vista.

Compartilhamento de espaço: É possível alugar apenas alguns cômodos do seu imóvel, como aquele quarto que está sobrando ou uma sala extra do seu escritório..

Fundos imobiliários: Se você não tiver recursos suficientes para investir de fato em um imóvel, é possível comprar cotas em fundos imobiliários, os quais são uma espécie de condomínio de vários investidores que reúnem seus recursos para aplicar no mercado imobiliário e em troca, recebem dividendos e uma possível valorização.

Conclusão

Comprar um imóvel é uma ótima alternativa de ganhar dinheiro, mas, para maximizar os lucros do negócio, não se esqueça de seguir as dicas apresentadas no conteúdo acima, ok?

