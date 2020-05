Deputados são surpreendidos com sexo explícito em videoconferência

PUBLICIDADE 

Durante uma reunião realizada por videoconferência, com o tema “Desmonte da fiscalização ambiental no Brasil”, os parlamentares foram surpreendidos por uma cena de sexo explícito. O debate ocorreu nessa quarta-feira (20).

Os deputados da frente parlamentar ambientalista, coordenados pelo parlamentar Rodrigo Agostinho (PSB-SP), promovem as discussões da área ambiental todas as quartas-feiras. Os encontros têm ocorrido de forma remota e contam com a participação de procuradores e especialistas no assunto.

No entanto, a reunião do dia 20 foi hackeada por um desconhecido que acabou reproduzindo uma cena de sexo explícito durante a reunião. A chamada contava com a participação de mais de 80 pessoas.

O conteúdo inapropriado foi exibido por cerca de 4 segundos e causou constrangimento entre os participantes do debate. Após o ocorrido, a reunião seguiu normalmente. Rodrigo tem feito as conversas via Facebook, pelo aplicativo Zoom, devido às medidas de distanciamento para impedir a proliferação do novo coronavírus.