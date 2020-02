Depois de tombar na pista, caminhão carregado de TVs é saqueado

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quinta-feira (25), um caminhão que carregava 339 televisores e 50 e 55 polegadas, tombou no caminho entre os municípios de São Miguel do Guamá e Irituia, no Pará. Todo o carregamento foi saqueado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 8h30 o acidente aconteceu perto do km 313 na rodovia BR-010. O caminhão parou atravessado na estrada e gerou um grande engarrafamento. Ninguém se feriu.

Quando a PRF chegou no local do acidente, as televisões já tinham sido saqueadas. Nas filmagens disponibilizadas pela polícia, as pessoas chegam em motos e carros e levam as TVs do local.

O caminhão tombou porque um sistema do semirreboque se soltou do cavalo mecânico. A rodovia ficou intransitável nos dois sentidos até a apuração da polícia que terminou às 13h.