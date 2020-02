Depois de sequestrar ônibus coletivo, homem é preso em flagrante em SP

PUBLICIDADE 

Após roubar um ônibus coletivo, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, um mecânico, de 23 anos, foi preso em flagrante. O caso aconteceu no último sábado (22).

De acordo com as vítimas, depois de pular a catraca, o homem sentou no banco do motorista e fugiu com o ônibus. Depois da perseguição, o veículo colidiu com outros três carros e só parou em Itapecerica da Serra.

Depois das colisões, o homem continuou agressivo e os PMs interferiram. O suspeito foi alvejado no ombro e levado para o Hospital de Itapecerica da Serra. Ele foi medicado e liberados. Os passageiros não se feriram.

A arma do policial que efetuou o disparo foi encaminhada para exames no IC e IML. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Itapecerica da Serra como furto, embriaguez ao volante, desobediência, lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, choque e abalroamento