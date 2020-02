Depois de cortar o dedo no papelão, mulher quase morre com infecção

PUBLICIDADE 

Heather Harbotlle, 49, quase morreu depois de machucar a mão em uma caixa de papelão. O corte era pequeno, mas se tornou preocupante para a mulher. Quando foi dormir, percebeu que a área do machucado estava doendo e muito inchada.

No dia seguinte só piorou. Então Heather foi ao hospital e os médicos identificaram uma infecção provocada por uma bactéria que mata a pele, músculos e tecidos. “Comedora de carne” é como é conhecida.

A infecção se espalhou rapidamente atingindo a mão, tendões, axila e coração. A bactéria criou sespe e atacou os rins. A mulher tomava vários antibióticos e enquanto os médicos retiravam a pele morta a cada três dias. No total, ela passou dois meses no hospital até voltar pra casa.

“Meu meu corpo estava tão doente e desligado e a infecção foi tão grave que, depois de ser levada para uma emergência, me lembro muito pouco do que aconteceu, até que acordei na UTI. Eu estava em uma situação séria e longe de estar fora de perigo. Ficar forte era a única opção. Mas eu sofri mental e emocionalmente”, relatou Heather.

O caso aconteceu em 2017, mas só foi divulgado ao público nesta semana, depois de uma entrevista de Heather para o Media Drum World. Em 2018, ela fez procedimentos com o objetivo de recuperar a pele perdida.

Ela ainda passou por procedimentos de reconstrução da pele em 2018 — o caso aconteceu em 2017 e veio a público essa semana após a entrevista de Heather para o Media Drum World. “Ainda estou em terapia ocupacional e trabalhando duro para recuperar o uso total dos meus dedos novamente. Definitivamente, é algo que eu acabei de me adaptar, mas há muita dificuldade em fazer. Meu ficou paralisado, então me vestir ou me pentear é uma luta ainda. Mas você se adapta e aprende de uma maneira diferente”, finalizou.