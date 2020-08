Depois de 3 meses internado, bebê que nasceu com 455 gramas recebe alta

PUBLICIDADE

Depois de três meses no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Poços de Caldas (MG), o bebê Luca Augusto Marin, que nasceu com 26 semanas e menos de 0,5 quilo, foi transferido para a ala de pediatria. O pequeno já está pesando 3,115 quilos e nós próximos dias vai aprender a mamar para poder voltar para casa.

De acordo com o G1, o bebê nasceu com 455 gramas, 29 centímetros e a gestação durou 26 semanas. A mãe do pequeno guerreiro, Angélica Marin Silva, contou que sabia que “ia vencer essa batalha”

“Eu sabia que meu filho ia sair dessa, que a gente ia vencer essa batalha. Eu sempre falei para Deus: ‘o Senhor me deu o Luca e com ele eu vou ficar’. E realmente Deus me deu ele e hoje nós estamos aqui com essa grande vitória, está engordando, graças a deus, está já com 3,115 quilos hoje. É uma benção em nossa vida”, desabafou a mãe para o G1.