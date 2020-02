Depois de 15 anos, mulher volta a enxergar com óculos ligado ao cérebro

PUBLICIDADE 

Após quinze ano anos sem enxergar, Bernadeta Gómez, de 57 anos superou a cegueira. Tudo foi possível graças a um dispositivo que está sendo desenvolvido por pesquisadores na Universidade Miguel Hernandez, em Elche, na Espanha. Juntamente com o Hospital IMED Elche e o Centro de Olhos John A. Moran, da Universidade de Utah, nos EUA, eles desenvolveram uma tecnologia parecida com o implante coclear, aparelho auditivo que permite a pessoas com deficiência a voltarem a escutar sons.

Bernadeta precisou de uma cirurgia para colocar 100 eletrodos no seu cérebro. Os óculos têm uma câmera que funciona junto aos aparelhos implantados atrás do crânio, próximo ao córtex visual cerebral. Com o equipamento, ela identificou pessoas, luzes e letras.

Aos 42 anos, Bernadeta Gómes perdeu a visão em decorrência de uma lesão no nervo ótico que acontece devido a medicamentos ou toxinas. Os testes com ela duraram apenas 6 meses por falta de aprovação de uso a longo prazo, mas Bernadeta disse que se pudesse permaneceria com os eletrodos implantados.