De office boy a referência no mercado imobiliário: A trajetória de sucesso de HF Corretor em Anápolis-GO

Henrique Felipe, ou simplesmente HF Corretor, é um nome conhecido no mercado imobiliário de Anápolis, Goiás.

Com mais de 20 anos de experiência na intermediação de vendas, locação, administração, vistoria e avaliação de imóveis, ele se tornou referência na região. Mas nem sempre foi assim.

Sua trajetória começou em 2002, quando Henrique entrou como office boy em uma imobiliária da cidade. De lá para cá, passou por diversos setores, como vistoria, caixa, acerto, tesouraria e gerência.

Em agosto de 2019, se desligou da empresa onde trabalhava e se tornou sócio de uma imobiliária e construtora, onde está até os dias atuais.

Além de empresário, Henrique também é escritor, tendo sido o primeiro corretor de imóveis de Anápolis-GO a publicar um livro na área: “Aluguel do zero absoluto ao lucro”, que tem tido grande aceitação pelo público.

No livro, Henrique esmiúça todas as particularidades das operações locatícias, com a finalidade de municiar o leitor de estratégias para obter lucro com esse tipo de investimento.

Henrique Felipe

Hoje, como proprietário da marca HF Corretor, Henrique se destaca pela sua versatilidade e pelo atendimento personalizado, sendo um corretor de imóveis completo, atuando na compra, venda, locação, administração de carteira de aluguéis, avaliação e vistoria de imóveis. “Amo o que faço e prezo pelo bom atendimento. Aliás, a pessoalidade no atendimento é o meu grande diferencial”, conta.

Henrique é um exemplo de como é possível alcançar o sucesso a partir de um começo humilde. Ele é um corretor de imóveis e perito avaliador completo, que sabe como ninguém a importância de acompanhar o cliente desde o início, durante o processo e principalmente no pós-venda. Cada cliente tem seu papel e importância dentro de um negócio, tanto o cliente popular quanto o de alto padrão.

A marca HF Corretor se tornou forte em Anápolis-Goiás, e Henrique Felipe é hoje uma referência pela excelência no atendimento. Ele é a prova de que é possível construir uma carreira sólida a partir do trabalho duro, da dedicação e do compromisso com o cliente.

