Daniel Lancaster assume nova presidência no Brasil

O empresário e embaixador do projeto Baluarte assumiu neste mês de novembro a presidência do partido progressista em Barueri.

Com o novo cargo, Daniel Lancaster se propôs a construir uma base sólida de jovens vereadores comprometidos, resultando em políticas públicas eficazes e mais vereadores eleitos.

Seu primeiro evento como presidente do partido ocorreu em novembro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento contou com a presença de mais de 600 progressistas, juntos, discutiram sobre a preparação dos prefeitos e vereadores para as eleições de 2024. Lancaster, também esteve junto do atual Presidente Estadual do Partido Progressista e Deputado Federal Mauricio Neves.

Daniel é casado com Natália Lancaster e pai de três filhos, sendo eles, Laura (7 anos), João e Júlia (ambos com 4 anos). Ele também é filho ex-deputado Gil Lancaster e Suzana Lancaster.

“Minha missão transcende a política; é dedicar-me incansavelmente a ajudar pessoas, simplificando as complexidades da vida e promovendo uma abordagem desprovida de orgulho e ego. Busco contribuir para um ambiente onde a empatia prevaleça e cada indivíduo se sinta genuinamente apoiado”, citou Daniel.

EMBAIXADOR DO INSTITUTO BALUARTE

Daniel Lancaster atua como embaixador no instituto Baluarte, que é uma ONG sem fins lucrativos com base em Luanda, capital de Angola. O projeto acolhe mais de 400 crianças, além de orfanatos e outros projetos. O baluarte também está presente no nordeste do Brasil, em campina Grande na Paraíba e agora na República Democrática do Congo em África.

Com ações voltadas à educação, saúde e outros projetos sociais, a instituição é visitada por artistas globais como, Bruna Marquezine, Priscila Alcântara, Xuxa Meneguel, sua filha, Sasha Meneguel, dentre outras importantes personalidades.