Dado Dolabella é monitorado por tornozeleira eletrônica 

O ator Dado Dolabella está há dois meses em prisão domiciliar, sendo monitorado pela Justiça por uma tornozeleira eletrônica. Ele colocou o aparelho no dia de 19 de outubro, quando começou a cumprir a pena de dois meses e 15 dias de reclusão por ter xingado a ex-mulher, Viviane Sarahyba, e ainda ter danificado o carro dela durante discussão.

Em prisão domiciliar, o ator é obrigado a permanecer em casa de 22h às 6h, de segunda a sexta-feira. Ele só pode deixar a residência para trabalhar. Nos fins de semana e feriados, caso não seja dia de trabalho, Dado também não pode sair de casa.

Dado foi condenado em junho de 2014, mas foi beneficiado com a suspensão condicional da pena mediante cumprimento de alguns requisitos impostos pelo 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Ele deveria, por exemplo, comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades e teria que participar de grupos reflexivos para homens nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. O ator teve o benefício revogado em fevereiro do ano passado, acusado pelo ministério Público estadual de descumprir as condições impostas pela Justiça. Além disso, Dado foi preso 15 dias antes da decisão de revogação por não pagar pensão alimentícia a um de seus filhos, o que também implicaria na suspensão do benefício.

A pena à qual ele foi condenado, em 2008, por ter agredido a ex-mulher, a atriz Luana Piovani em uma boate. Ele recebeu uma pena de dois anos e nove meses de prisão em regime aberto. Em 2013, os advogados do ator conseguiram anular a condenação na Justiça sob a alegação de que no caso de Dado e Luana, a Lei Maria da Penha não se aplicava.

Assim, o processo voltou ao início. De acordo com consulta feita no site do Tribunal de Justiça, a ação está suspensa. Durante a discussão com Dado, a atriz caiu no chão. Ela afirmou que a queda foi provocada por um tapa no rosto.