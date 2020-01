Cuidadora e amante são presos suspeitos de matar idosa para roubar carro

PUBLICIDADE 

Uma idosa de 82 anos foi morta a pauladas em crime articulado pela própria cuidadora, com ajuda do amante da funcionária, nesta sexta-feira (24). Após ser preso, quando estava rendido por policiais, o homem foi agredido com golpes de capacete por um popular que se revoltou com o crime.

De acordo com a polícia, a dupla invadiu a residência da idosa e matou a vítima a pauladas. Ela morava com o marido, que é portador de Alzheimer. O suspeito fugiu com o carro da idosa, mas o casal foi preso logo em seguida.

Ainda segundo a polícia, após agredir Nisia Teixeira Freitas até a morte, os suspeitos fugiram do local. O 12º Batalhão da PM foi acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que monitorava o veículo roubado, e teve perseguição policial.

Durante a perseguição, o suspeito acabou tombando o carro e colidiu com outros dois veículos. A polícia fez um cerco e conseguiu capturar o criminoso, que confessou o crime e a participação da cuidadora, identificada como Bismel dos Santos, 52 anos, no homicídio da idosa.

Segundo o delegado responsável pelo caso, cinco pessoas estão envolvidas no crime. Quatro delas invadiram a casa para roubar documentos de casas que a idosa tinha com o marido dela para, consequentemente, passar para o nome deles.

O casal foi autuado em flagrante por latrocínio. O caso ocorreu em Caucaia-CE e será investigado.