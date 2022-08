Criminosos incendeiam ônibus em Vitória

Segundo a polícia, a ação foi uma represália a um confronto entre criminosos e militares que terminou na morte de um suspeito na segunda-feira (22)

Um grupo de criminosos atirou em direção a um ônibus e ateou fogo no veículo na tarde desta terça-feira (23), em Santo Antônio, Vitória. Ninguém ficou ferido.

O ônibus incendiado fazia a linha 213 – Grande Vitória / Mata da Praia, na avenida Santo Antônio, próximo ao cruzamento com a rua Major Rabaioli.

A ação foi rápida e passageiros saíram às pressas do coletivo.

As chamas se espalharam pelo ônibus e ainda atingiram um carro que estava estacionado. Parte da fiação da rua também foi danificada.

As chamas atingiram as janelas de uma casa próxima ao local onde o ônibus foi incendiado. Segundo a proprietária da residência, a cabelereira Sônia Cristina Oliveira, os moradores estão assustados com a violência na região.

“Eu estava dentro de casa, quando eu ouvi um barulho muito forte e muito fogo. Tentei fechar a janela, mas não consegui. Quase queimei as minhas mãos e saí correndo. Agora estou vendo o estrago na minha casa. Está muito assustador. Agora à noite eu não sei nem para onde eu vou. Como vou dormir com isso aqui?!”, contou a cabelereira.

Bombeiros estiveram no local para apagar o fogo. A Polícia Militar também foi acionada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Próximo de onde o ônibus foi incendiado, era possível ver estilhaços de vidro no chão. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) um segundo coletivo que fazia a linha 103 (Jardim Camburi via Caratoíra), foi apedrejado.

Resposta a confronto

De acordo com a Polícia Militar, o ataque de criminosos na tarde desta terça foi uma represália ao confronto que aconteceu nesta segunda-feira (22) no bairro Alagoanos.

Na ocasião, um grupo de traficantes foi surpreendido por policiais antes de atacar rivais. Militares e criminosos trocaram tiros e um suspeito morreu e outros três ficaram feridos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a polícia, o ataque à rivais também seria uma retaliação a outro crime, que aconteceu na última sexta-feira (19), quando um funcionário de uma distribuidora de bebidas foi morto e quatro pessoas ficaram feridas, dentre elas umas criança de nove anos de idade, durante um ataque de traficantes no bairro Alagoanos. Mais de 50 tiros foram disparados.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. Por meio de nota, a corporação informou que o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros.