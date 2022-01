Criminosos encapuzados matam dois jovens em Vitória

Testemunhas afirmam que cerca de oito criminosos, todos encapuzados e com roupas escuras, invadiram a casa onde as vítimas estavam

Na madrugada desta quinta-feira, 13, na região de Morro da Fonte Grande, em Vitória, dois homens foram assassinados a tiros.

Relatos de testemunhas às Polícia Militar afirmam que cerca de oito criminosos, todos encapuzados e com roupas escuras, invadiram a casa onde as vítimas, Luiz Fernando Costa da Silva, 24, e Kelton Lipek Spala, 21, estavam.

O crime ocorreu por volta de 1h30.

Os assassinos arrombaram a porta da casa e atiraram em Fernando e Kelton, que no momento estavam no sofá da sala.

As vítimas tiveram múltiplos ferimentos, principalmente no rosto.

Moradores contaram que Fernando tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas Kelton não estava envolvido.

Os dois eram amigos e moravam juntos há cerca de um mês. De acordo com moradores, Kelton era estudante de engenharia e trabalhava como garçom à noite para pagar a faculdade.

Vizinhos disseram que ele teria dito que não queria mais morar com Fernando por causa do envolvimento dele com o tráfico.

A Polícia Civil investiga o crime e nenhum suspeito foi preso.