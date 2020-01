Criminosos armados roubam loja de joias e trancam vítimas no banheiro 

PUBLICIDADE 

Neste sábado (25), dois homens armados roubaram uma loja de joias. As vítimas contaram à polícia que foram rendidas e trancadas no banheiro do estabelecimento,

Segundo a polícia, os criminosos roubaram dois celulares, cerca de 20 relógios, dois pares de aliança e três anéis.

Os policiais pegaram as imagens da câmera de segurança de uma loja vizinha e orientaram as vítimas a procurarem a Central de Flagrantes para fazer boletim de ocorrência.

Ninguém foi preso. O caso ocorreu em Arapiraca-AL.