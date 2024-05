Criminoso morre após tentar assaltar ônibus com 28 PMs no RJ

Na noite de quinta-feira (16), um homem morreu ao tentar assaltar um ônibus que transportava 28 policiais militares no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações preliminares, quatro criminosos abordaram o coletivo enquanto estava parado em um semáforo e ordenaram que o motorista abrisse a porta. No entanto, ao entrarem no veículo, se depararam com policiais militares da 2ª Companhia do 33º BPM (Angra dos Reis) e foram recebidos com disparos pelos PMs. Pelo menos um dos suspeitos foi baleado e morreu no local.

Os policiais estavam retornando de uma cerimônia na Câmara de Vereadores do Rio, onde o comandante da corporação havia recebido a medalha Pedro Ernesto. Os nomes dos criminosos não foram divulgados.