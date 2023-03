Criminoso atropela e mata entregador de marmitas durante fuga

A vítima estava entregando marmita do restaurante da família no momento em que foi atropelado

Um homem com um veículo roubado atropelou e matou um entregador de marmitas, de 21 anos, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (27).

O criminoso foi preso após o caso. Antes disso, o criminoso ameaçou o dono do carro com um facão em Itanhaém, na cidade vizinha.

Um ciclista, de 21 anos, morreu após ser atropelado, a vítima estava entregando marmita do restaurante da família no momento em que foi atropelada pelo criminoso em um veículo roubado.

De acordo com a Polícia Civil, o crime começou por volta das 14h desta seguda-feira. Um homem de 55 anos foi abordado pelo suspeito, que teria o ameaçado com um facão quando ele saia de uma padaria.

O homem entrou no carro e foi obrigado a dirigir por algumas ruas do município, o criminoso exigiu que a vitima parasse o carro e entrasse no porta-malas do próprio veículo. O homem recusou-se, entrou em luta corporal com o assaltante, mas conseguiu fugir.

O criminoso ficou com o carro da vítima e seguiu em alta velocidade pela rodovia. Policiais militares rodoviários receberam um comunicado com a movimentação estranha, tentaram localizar o veículo, mas não conseguiram.

Em seguida, o criminoso acessou uma das ruas na contramão e foi avistado por policiais, que iniciaram uma perseguição. Durante a fuga, a roda dianteira do veículo apresentou problema. O assaltante foi obrigado a parar e atropelou o ciclista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, socorreu o rapaz e o encaminhou ao pronto-socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como roubo e homicídio no 3° Distrito Policial de São Vicente, onde o criminoso foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.