Crianças vão à delegacia após vizinha tomar bola que bateu no portão da casa dela

Um grupo de crianças que jogava bola na rua procurou a delegacia após uma vizinha tomar a bola que eles estavam utilizando.

O caso inusitado aconteceu na tarde de quinta-feira (9), em Presidente Dutra, no Maranhão. Irritada, a mulher teria acabado com a brincadeira dos garotos porque a bola bateu no portão dela.

O delegado César Ferro relatou a visita da molecada. “Pediram providências da polícia para recuperar a bola, já que a vizinha tinha se apropriado indevidamente dela. Foi um fato inusitado. Nunca tinha acontecido de crianças procurarem a delegacia para resolver esse tipo de coisa”, contou, ao portal G1.

Os garotos disseram que a bola era velha e murcha, e a equipe da delegacia providenciou uma bola nova para eles.

O delegado disse ainda que fez recomendações à vizinha. “Mandei dizer a mulher para não subtrair mais a bola deles, senão ela seria chamada à delegacia”.

Resolvida a questão, os meninos voltaram a jogar — e com bola nova.