Crianças e adolescente são encontrados em imóvel cheio de lixo na BA

A Polícia Militar foi avisada sobre o caso de abandono de incapaz, foi ao local indicado e encontrou os menores no imóvel com situação insalubre

Uma mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e maus tratos contra os quatro filhos nesta segunda-feira (26), em Salvador, de acordo com a Polícia Civil. As três crianças – de um, cinco e seis anos – e um adolescente de 14 anos, estavam juntas em um imóvel cheio de lixo no bairro do Engenho Velho de Brotas.

O sexo das crianças e do adolescente não foi divulgado.

A cozinha estava repleta de lixo e as camas e o banheiro estavam sujos. Além disso, uma panela de comida foi deixada em uma mesa de plástico, próxima a janela.

Momentos depois dos agentes entrarem no apartamento, a mãe chegou ao local e se apresentou aos policiais.

Conforme informações obtidas pela TV Bahia, que esteve no local, as crianças e o adolescente estavam trancadas e a polícia precisou arrombar a porta para entrar no imóvel.

Os vizinhos contaram que essa não foi a primeira vez que elas foram deixadas sozinhas na casa. Aos policiais, a mãe teria dito ao que saiu para trabalhar.

As crianças, o adolescente e mulher foram encaminhados para a delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), onde a ocorrência foi registrada.

Logo depois, os filhos foram encaminhados ao Conselho Tutelar, onde passarão por exames médicos.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas serão ouvidas nos próximos dias e as circunstâncias do abandono estão sendo apuradas.