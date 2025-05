Crianças de 3 e 7 anos são encontradas embriagadas após passarem o dia com o pai em MS

Duas crianças, de 3 e 7 anos, foram encontradas embriagadas pela mãe após passarem o dia com o pai, em Rio Verde de Mato Grosso (MS).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe acionou o Conselho Tutelar depois de ir até a casa do ex-marido e encontrar os filhos em visível estado de embriaguez. Segundo ela, o pai havia pedido para ficar com as crianças por algumas horas, mas, após tentar contato e não obter resposta, decidiu ir até o endereço dele.

No local, a mulher encontrou os dois filhos com sinais de intoxicação alcoólica. As crianças foram levadas para o hospital, onde a médica plantonista constatou sintomas compatíveis com consumo de álcool, como hálito etílico, tontura e perda de coordenação motora.

O pai das crianças alegou, em depoimento, que passou o dia ingerindo bebida alcoólica com amigos e que, em certo momento, foi dormir, deixando os filhos sob os cuidados de outras pessoas presentes. Ele negou ter dado bebida às crianças e disse não saber como elas tiveram acesso ao álcool. Um exame médico confirmou o estado de embriaguez.