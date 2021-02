Criança vende desenhos e doa renda para associação

Menina vende desenhos feitos por ela mesma para ajudar uma instituição de apoio a pessoas com HIV. Cada desenho custa R$ 2

Keite Carolina de Sousa Vieira, de 7 anos, vende desenhos feitos por ela mesma para ajudar uma instituição de apoio a pessoas com HIV. Cada desenho custa R$ 2. A mãe da menina, a assistente social Maria Suely de Sousa Marinho, contou que a criança já conseguiu vender cerca de R$ 300 em desenhos.

A criança mora com a família em Goiânia-GO. Desde o dia 13 de fevereiro, Keite faz desenhos com o intuito de comercializar e ajudar a associação. Inicialmente, ela fez 27 desenhos. Após vender todos, ela passou a contar com a ajuda da avó, de 64 anos, e do irmão, de apenas 4, para acelerar o processo de produção e dar origem ao projeto “Arte da Solidariedade”.



A vontade da criança de ajudar outras pessoas nasceu do exemplo que ela tem em casa. Keite sempre observa a mãe, que é assistente social, buscando doações ou indo levar doações para famílias. Com isso, a menina se sensibilizou para também ajudar as pessoas que precisam.

“Ela falou: ‘Mamãe, quero vender os desenhos para ajudar as pessoas que precisam’. E com isso ela começou, vendeu primeiro para o avô, depois para os tios, padrinhos e agora já vendeu cerca de 300 desenhos”, disse Maria Suely ao Portal G1.

O valor arrecadado está sendo doado para a Associação Grupo Aids Apoio Vida Esperança (AAVE-AIDS), localizada em Goiânia-GO. O grupo foi fundado em 1995.