Criança prende dedo em peça de metal e é socorrida

Militares cortaram o anel com uma micro retífica e, durante o processo, resfriaram o local com água para evitar lesões no dedo do menino

Uma criança de 4 anos ficou com o dedo preso em uma peça de metal em formato de anel. O pequeno Benjamin Silva de Menezes precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros para retirada do objeto, na tarde desta quarta-feira (9), em Boa Vista-RR. A criança foi encaminhada pelos pais até o edifício do Quartel do Comando Geral dos bombeiros. No local, a equipe de militares constatou que o dedo do menino já estava bastante inchado. Segundo a corporação, os pais de Benjamin suspeitam que a peça na qual o dedo do menino ficou presa pode ser de um ar-condicionado da residência da família. O procedimento para retirar a peça levou alguns minutos. Os militares cortaram o anel com uma micro retífica e, durante o processo, resfriaram o local com água para evitar lesões no dedo do menino. Segundo os Bombeiros, em 2021 já foram atendidas 14 ocorrências de pessoas com dedos presos por anéis, a maioria envolvendo crianças. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE