Criança morre uma hora depois de chegar em resort

Um trágico acidente aconteceu na última segunda-feira (31) no resort Atlantic Reach Holiday Park, em Newquay, na Inglaterra. Um menino de apenas cinco anos morreu afogado cerca de uma hora após chegar no local.

Os pais da criança também estariam na água naquele momento, mas não perceberam o afogamento do filho, pois estava com a iluminação ruim e eles também cuidavam do outro filho, um neném de apenas seis meses.

Ferzane Caliskal, a mãe do menino, contou que o filho “adorava abraços” e era “muito fofo e inteligente”. Ela afirmou ainda estar sofrendo, e que deixou a história vir à tona para que isso não se repita com outros pais.

Em suas redes sociais, o resort fez um comunicado sobre o ocorrido: “Estamos absolutamente desolados com o falecimento de uma criança em nosso resort. Não achamos apropriado fazer mais comentários nesta fase, exceto para dizer que nossos pensamentos estão com a família neste momento devastador. A Atlantic Reach está empenhada em apoiar nossos hóspedes e comunidade, bem como nossa equipe que forneceu assistência imediata. Como tal, pedimos respeitosamente que todos os afetados recebam tempo e espaço neste momento angustiante”.

A polícia local investiga as circunstâncias da morte do menino, mas, segundo divulgado pela emissora BBC, não considera o afogamento como suspeito.