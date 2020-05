Criança morre com quadro grave de coronavírus e impressiona médicos, em SP

PUBLICIDADE 

Mais uma criança foi vítima do coronavírus em São Paulo. Desta vez, uma menina, de 11 anos, morreu no Hospital das Clínicas, referência para tratamento da doença na capital. O seu quadro médico era o mais grave já visto no hospital.

A menina não tinha comorbidades e era saudável, mas apresentava intensas falta de ar e choques cardiogênicos.

O estado de saúde da menina preocupava muito os médicos da equipe já que, nesta faixa etária, os sintomas costumam ser leves.

A menina deu entrada na sexta-feira (1) no Pronto Socorro da Lapa, mas foi transferida para a UTI do Hospital das Clínicas por conta de sua situação. No entanto, ela não resistiu a várias tentativas de tratamento e morreu horas depois.

A necrópsia do corpo da criança foi feita no domingo e os resultados devem sair ainda nesta quinta-feira (7). Com a necrópsia médicos poderão entender melhor o caso que permanece com muitas perguntas em aberto.

Segundo Beatriz Perondi, coordenadora do Comitê de Crise do Hospital das Clínicas, os casos de crianças em quadro tão grave por conta de coronavírus são raríssimos. Este foi o segundo óbito da pediatria do hospital. O outro caso foi de um bebê que apresentava uma comorbidade, causada por síndrome genética, grave.

Dados apontam que 95% dos casos do Covid-19 em crianças são leves e se passam por gripes que podem nem ser notados. Mas Perondi explica que a capital paulista tem muitos casos e esse tipo de cosia pode acontecer.

“Os pais devem ficar muito atentos aos sinais de qualquer doença que esteja com algum sinal de infeccioso, como febre, por exemplo. Se uma criança começar a ficar muito prostrada, com falta de ar, com os lábios roxos. Se ela desmaiar, qualquer coisa nesse sentido precisa levar pro hospital”, recomenda a médica.

Crianças até 10 anos de idade são apenas 9% dos casos confirmados na cidade de São Paulo. Até o dia 24 de Abril eram 96 crianças ao todo.