Criança morre com 95% do corpo queimado após casa pegar fogo durante briga dos pais

Segundo parentes da criança, a vítima morreu na última sexta-feira (21), um dia após fazer aniversário. O corpo dela foi sepultado no dia seguinte. A mãe e a outra filha, de um ano, foram atendidas no Hugol, mas receberam alta. O pai, Adelcio Marques da Silva, 34, está internado no mesmo hospital, mas não corre perigo. O incêndio aconteceu no último dia 9, no Bairro Capuava.