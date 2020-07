Criança morre após ter pescoço cortado durante parto

PUBLICIDADE

Um recém-nascido morreu durante o parto no último sábado (18). O bebê teve o pescoço cortado e não resistiu.

O corte no pescoço teria sido acidental. O caso, ocorrido no hosital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda-MT, foi comunicado à Polícia Civil pelo pai da criança.

Agora, a delegada Lizzia Ferraro, que cuida do caso, ouvirá os envolvidos para elucidar o fato. Serão ouvidas a mãe do bebê e a equipe médica, entre outras pessoas.

O corpo do bebê foi encaminhado para perícia no município de Cáceres-MT. Não há data para liberação.

Em nota, a direção do hospital afirma que lamenta o ocorrido e está apurando o ocorrido. Diz ainda que tomará as providências cabíveis e se posicionará sobre o fato assim que tiver todas as informações disponíveis.